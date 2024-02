Napoli City Half Marathon, vincitori da record

L'azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08'27" eguaglia il record italiano femminile di mezza maratona, concludendo la Napoli City Half Marathon alle spalle della keniana Angela Tanui che vince in solitaria con 1h07'04''. Sul versante maschile Brian Kwemoi Kirui fa il vuoto e vince in 59'26", uguagliando il primato del percorso. Podio completato dai connazionali Anthony Kimtai in 59'45" e Bernard Kipkurui Biwott in 59'47". Per l'Italia, l'azzurro Yassine Rachik (GS Fiamme Oro Padova) è primo in 1h05'14" seguito da Raffaele Giovannelli (ASD International Security) in 1h06'47" e Alessandro Zanga (La Recastello Radici Group) in 1h07'55".

Per Yaremchuk lo stesso crono del primato italiano di mezza maratona di Nadia Ejjafini. Terza piazza per Nancy Chepleting Meli che cede sul finale e chiude in 1h10'03".

Seimila i partecipanti alla corsa cittadina, svoltasi senza pioggia nonostante l'allerta meteo in vigore fino a stasera in Campania.

"Napoli, per la prima volta nella storia, ha contemporaneamente il record italiano per gli uomini e record italiano per le donne. Napoli si conferma percorso italiano ideale per i runners" esulta l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante che era allo start della Mezza Maratona.



