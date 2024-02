Il Napoli non decolla, raggiunto dal Cagliari al 96'

Un pareggio da Coppa d'Africa a Cagliari: segna Osimhen, risponde Luvumbo all'ultimo minuto di recupero. Il Napoli si lascia sfuggire la prima vittoria dell'era Calzona proprio a trenta secondi dalla fine. La squadra di Ranieri ringrazia Juan Jesus: il difensore, su lancio della disperazione di Dossena, si impappina e lascia a Luvumbo, su una palla che sembra comoda da controllare, il destro dell'1-1 in extremis. Anche il Napoli però aveva trovato il gol del vantaggio dopo un'ora di gioco su un errore di Augello. Pari in tutti i sensi. Solo che per il Cagliari è un punto d'oro che consente l'aggancio a Verona e Sassuolo. Mentre per il Napoli è un risultato che rappresenta un passo indietro rispetto al buon esordio in Champions con il Barcellona. Non solo mancato rilancio con beffa finale. Ma anche un inatteso stallo sul piano del gioco: i tempi di Spalletti sembrano sempre lontanissimi anni luce (eppure è passato meno di un anno). E come gioco siamo tra Garcia e Mazzarri: spenti. Partita "sporca" con due squadre che vogliono vincere e non vogliono partire male prendendo un gol.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA