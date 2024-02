Un uomo è stato ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco, ed è stato medicato nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. E' accaduto a Napoli.

Poco prima la Polizia era intervenuta in via Carbonara, per la segnalazione di spari, ritrovando alcuni bossoli sul selciato.

Il ferito è incensurato, e le sue condizioni non sono gravi.

Sull'episodio sono in corso indagini della Squadra mobile.





