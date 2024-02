Sgomberi a Caivano, il prefetto di Napoli incontrerà i cittadini

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, sarà martedì prossimo a Caivano, nella parrocchia del Parco Verde, per incontrare assieme a don Maurizio Patriciello una delegazione di abitanti. Lo si apprende da fonti della prefettura, dopo la protesta pacifica di oggi pomeriggio da parte di alcune decine di persone, soprattutto donne, preoccupate per la possibile perdita della casa dopo aver appreso la notizia dei 25 rigetti, da parte della autorità giudiziaria, delle istanze di revoca del sequestro degli immobili occupati abusivamente. Le manifestazioni si sono concluse.

"A don Maurizio, che alle 19 ha celebrato la messa nella sua parrocchia, va il sentito ringraziamento del prefetto, poiché, ancora una volta, ha concretamente dimostrato il suo operoso supporto alla collettività locale in questa fase così delicata", si apprende dal palazzo di governo di Napoli.

L'incontro del prefetto con gli abitanti di Caivano è fissato per martedì 27 febbraio alle 14.30.



