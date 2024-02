Manageritalia premia il merito degli studenti campani

. Sono state consegnate, questa mattina, presso gli spazi di Villa Campolieto a Ercolano - Corso Resina, 283 le 41 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse, dalle scuole medie all'università figli degli associati a Manageritalia. A consegnare i 41 prestigiosi riconoscimenti Ciro Turiello, presidente Manageritalia Campania e il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto.

"Questa mattina con la consegna delle borse di studio del Fondo Mario Negri celebriamo i risultati di decine di ragazze e ragazzi della Regione Campania. Con la loro volontà testimoniano che impegno e abnegazione sono il motore principale della crescita e dello sviluppo economico, sociale e civile del nostro territorio. Crescita alimentata anche grazie al prezioso bagaglio di conoscenza e competenze di cui questi giovani sono portatori sani", ha detto Turiello.

Nel corso della mattinata, prima della consegna dei prestigiosi riconoscimenti, i vincitori insieme alle loro famiglie, hanno avuto l'occasione di confrontarsi e interagire con l'ironia e l'improvvisazione di Alberto Ceville, attore e formatore, che nel corso del suo monologo "Il volo del Colibrì" ha coinvolto la platea in un'interattiva performance sulla gestione del cambiamento, l'uso delle tecnologie e l'importanza di essere parte di un gruppo.

La mattinata è stata inoltre l'occasione per presentare al pubblico le attività di Manageritalia volte ad accompagnare i giovani talenti verso il mondo del lavoro grazie a "Vivi da Manager" è l'iniziativa ideata per offrire a laureati e laureandi, dei diversi atenei italiani, la possibilità di affiancare un manager per alcuni giorni.



