Curare il patrimonio raccontandolo, a Napoli il convegno del Fai

Curiamo il patrimonio, raccontandolo: è stata la valorizzazione il tema del XXVIII Convegno nazionale del Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano (quasi 50 anni di attività, 73 beni gestiti in tutto il Paese) che al Teatro Bellini ha richiamato centinaia di delegati e volontari italiani. Con i vertici del Fondo (il presidente Marco Magnifico, la vicedirettrice generale per gli Affari Culturali Daniela Bruno, il presidente Fai Campania Michele Pontecorvo) sono intervenuti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore al Turismo della Campania Felice Casucci salutati da un video messaggio del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano .

"E' oggi a noi assolutamente chiaro che il restauro di un monumento architettonico o paesaggistico non è già il fine ma solo il primo, fondamentale, delicatissimo mezzo per consentire la realizzazione della nostra missione: educativa, sociale e culturale. Il nostro approccio è dunque cambiato evolvendosi verso un servizio non solo alle pietre ma anche alle anime, raccontando le tante storie racchiuse nel nostro patrimonio culturale e con ciò valorizzandolo" sottolinea Magnifico. Tra le personalità sul palco l'archeologo Andrea Carandini, la gallerista Lia Rumma, i direttori del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt e del parco di Pompei Gabriel Zuchtriegel. Manfredi ha parlato della necessità di un approccio sempre più condiviso nella gestione del patrimonio culturale: "Un grande patrimonio materiale e immateriale quello della città di Napoli che ha bisogno di un partenariato forte tra quella che è la gestione pubblica e la partecipazione della società civile.

Mai come a Napoli i modelli che sono messi in campo dal FAI sono importanti e utili. Come amministrazione lavoreremo insieme per trovare sempre forme di collaborazione". "Essere da oltre dieci anni a fianco del Fai rappresenta per noi un impegno tangibile nella valorizzazione della nostra ricchezza culturale e territoriale" ricorda Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit e presidente Fai Campania. Dopo la Baia di Ieranto in Campania potrebbe essere individuato a breve anche un luogo Fai, a Napoli: numerose le idee, dal Mercato Ittico a Villa Ebe.





