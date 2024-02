Calcio: Osimhen sta meglio e torna ad allenarsi in gruppo

Sta meglio Victor Osimhen, ieri sofferente per sintomi influenzali, che oggi ha svolto l'allenamento in campo con i compagni del Napoli. Il bomber nigeriano non ha più la febbre ma gli è rimasto un po' di mal di gol che non lo ha fermato dal tornare in campo per allenarsi con il resto della rosa in vista della sfida di domani a Cagliari, match che vuole giocare per tornare in serie A due mesi dopo l'ultima partita. Il tecnico Calzona insieme allo staff medico esaminerà domani le condizioni di Osimhen che però sembra pronto a giocare dall'inizio.



