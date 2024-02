Caivano, inaugurato oggi l'asilo nido comunale

Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dell'asilo nido comunale di Caivano alla presenza di numerose famiglie che, con i loro bambini, hanno potuto visitare la struttura e informarsi sui servizi offerti.

L'apertura dell'asilo, prevista dal piano straordinario per Caivano, approvato a dicembre scorso dal Governo Meloni, rientra nella più ampia strategia che la struttura commissariale guidata da Fabio Ciciliano, nata poco meno di sei mesi fa, sta via via concretizzando.

"L'asilo rappresenta un'opportunità per tutte le famiglie di Caivano, e degli altri comuni limitrofi, ed è un importante investimento per il futuro di queste comunità", ha detto il commissario Ciciliano." Sono molto felice che siamo riusciti in poco tempo a aprire una struttura che, sebbene fosse stata completata nel 2019, non era mai stata resa disponibile. In poche ore dall' apertura sono stati più di trenta i bambini iscritti, questo dimostra quanto fosse necessario intervenire immediatamente nella realizzazione di quest'opera. Far crescere i bambini in un ambiente sicuro e stimolante e contemporaneamente offrire ai genitori un ulteriore porto sicuro è un notevole aiuto al welfare familiare e alla crescita economica del territorio".



