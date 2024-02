"Vico Sirene", a Sorrento Teatro Tasso con Gigi & Ross

A Napoli, come a Torre Annunziata, le comunità dei "femminielli" sono sempre stati inseriti nel tessuto sociale. Questo spettacolo "Vico Sirene", che si terrà stasera 23 febbraio, ore 21, è scritto e diretto da Fortunato Calvino con Gigi & Ross, Ciro Esposito, Luigi Credendino, Marco Palmieri, Dario Di L uccio dal titolo "Vico Sirene" parla dei "'femminèlli' napoletani. Ispiratrice di questo mio testo è stata la Tarantina (88anni), figura straordinaria e memoria storica dei quartieri spagnoli dove tutt'oggi vive. Non è un caso che ho scelto questo titolo: "Vico" intenso come groviglio di vicoletti e stradine del centro storico e in particolar modo dei quartieri spagnoli ma anche groviglio di vite diverse, vissuta da un'umanità complessa e variegata. Anime di questo paradiso - inferno che è Napoli. E "Sirene", fa riferimento al mito della Sirena Partenope che con la sua ambiguità da sempre ammalia, accoglie il nuovo e il diverso. "Vico Sirene" è un viaggio nelle profondità dell'anima, di una realtà che pulsa da secoli nelle vene di questa città straordinaria madre, magnifica incantatrice, e a volte perfida matrigna. Una città con una popolazione straordinariamente variegata e che riesce a convivere con lo straniero da sempre, fino a farlo diventare lentamente un napoletano d'adozione. Il mondo dei 'femminièlli' con i loro riti (dalla figliata, al matrimonio dei 'femminiè lli'), resta e rimarrà una realtà storica radicata nel tessuto sociale di questa città .



