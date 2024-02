Spara dalla finestra, potrebbe aver agito sotto effetto alcol

E' un pregiudicato e potrebbe aver agito sotto l'effetto dell'alcol l'uomo che nel pomeriggio ha sparato almeno tre colpi di arma da fuoco con un revolver dalla finestra della sua abitazione al sesto piano di un edificio in via Al chiaro di luna, nel Rione Conocal del quartiere Ponticelli a Napoli. Quando la polizia ha fatto irruzione nella casa ha trovato sul tavolo due bottiglie di vino vuote.

Nell'appartamento non c'erano altre persone.

Per fortuna i colpi sparati non hanno colpito nessuno. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e dell'Unità operativa di pronto intervento a bloccare l'uomo.

L'area in cui si è sviluppato l'episodio dista un centinaio di metri in linea d'aria da una scuola elementare e media.

Motivo per cui gli spari hanno richiamato diverse mamme che si sono recate nell'istituto per andare a prendere i figli. Momenti di panico, poi la conclusione positiva con la cattura dell'uomo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA