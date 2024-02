San Carlo, sul podio debutta il tedesco Igor Metzmacher

Debutta domani sul podio del Teatro di San Carlo il tedesco Ingo Metzmacher, protagonista del prossimo appuntamento della Stagione di Concerti (ore 19.00) che dirigerà l'Orchestra del Massimo napoletano, il mezzosoprano Caterina Piva, il tenore Francesco Castoro e il basso Dario Russo.

Aprirà il programma Igor' Stravinskij con il Pulcinella, balletto con canto in un atto, seguirà la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven. Ingo Metzmacher è l'attuale Direttore Artistico del KunstFestSpiele Herrenhausen.

Nella produzione di Stravinskij, il Pulcinella segna un'importante svolta. L'opera marca infatti l'inizio del periodo neoclassico del compositore. L'idea provenne dall'impresario Sergej Djagilev, che presentò a Stravinskij le copie di alcuni manoscritti di Pergolesi o a lui erroneamente attribuiti. Ne nacque la musica per un balletto, in scena per la prima volta all'Opéra di Parigi nel 1920. La Sinfonia di Beethoven in programma fu eseguita la prima volta nel 1813 all'Università di Vienna, sotto la direzione dello stesso compositore, in una serata dedicata ai soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia di Hanau.



