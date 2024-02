Osimhen influenzato, a rischio la trasferta di Cagliari

Victor Osimhen ha l'influenza, ed è quindi a rischio il suo impiego nel Napoli che domenica prossima gioca in trasferta a Cagliari. L'attaccante azzurro oggi non si è allenato in campo ma ha svolto lavoro personalizzato in palestra, dopo in sintomi, a quanto trapela leggeri, accusati nella giornata di ieri. Si vedrà ora nei prossimi giorni lo stato di salute del bomber nigeriano, tornato mercoledì in campo al Maradona dopo due mesi di assenza per la Coppa d'Africa e subito decisivo per segnare il pareggio nel match di Champions contro il Barcellona.



