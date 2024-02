Gratta&Vinci, con 20 euro centra vincita di cinque milioni

Con un biglietto della lotteria istantanea costato venti euro, vince il massimo premio previsto: cinque milioni di euro. La dea bendata ha baciato un anonimo acquirente di Domicella, in provincia di Avellino, che ha acquistato il Gratta&Vinci presso il Life Cafè, un bar che si trova vicino all'area industriale del piccolo comune della Bassa Irpinia. Comunità in festa, sono meno di 1.800 i residenti, a partire dal sindaco, Antonio Corbisiero: "Spero che il vincitore sia un nostro concittadino e che parte della somma vinta venga investita per creare posti di lavoro". Il titolare del bar, Gennaro Lauri non ha idea di chi possa aver acquistato il biglietto vincente. La zona in cui si trova l'esercizio commerciale è molto freqnentata da operai e autotrasportatori.





