Gratta e Vinci, 10 milioni in Campania con due ticket da 20 euro

La fortuna bacia la Campania con due vincite milionarie al Gratta e Vinci per un totale di 10 milioni. I biglietti fortunati, venduti a Sant'Arsenio (Salerno) e Domicella (Avellino), sono quelli da 20 euro. Ognuno di loro ha fruttato 5 milioni.

Il primo tagliando è stato venduto a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno, piccolo centro del Vallo di Diano, dove sono stati vinti 5 milioni con un tagliando della serie "Maxi Miliardario". Il biglietto vincente è stato acquistato nel bar "Lion's Cafè", in pieno centro cittadino. "Sono molto felice - dichiara all'Ansa il titolare del bar - di aver venduto il biglietto milionario. Ovviamente non riesco a risalire all'acquirente".

Dunque è caccia al vincitore che per il momento non ha una identità. In paese si spera che si tratti di una persona del posto e non di un avventore di passaggio. Non è la prima volta che il bar di Sant'Arsenio viene baciato dalla fortuna. Nello stesso locale, sempre con un "Gratta e Vinci", fu acquistato un altro biglietto vincente da un milione di euro.

Storia analoga in Irpinia dove la dea bendata ha baciato un anonimo acquirente di Domicella (Avellino), che ha acquistato il Gratta&Vinci al Life Cafè, un bar che si trova vicino all'area industriale del piccolo comune della Bassa Irpinia. Comunità in festa, sono meno di 1.800 i residenti, a partire dal sindaco, Antonio Corbisiero: "Spero che il vincitore sia un nostro concittadino e che parte della somma vinta venga investita per creare posti di lavoro". Il titolare del bar, Gennaro Lauri, non ha idea di chi possa aver acquistato il biglietto vincente. La zona in cui si trova l'esercizio commerciale è molto frequentata da operai e autotrasportatori.



