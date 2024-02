A Napoli la mostra personale di Gisèle Reisser

Nella cornice della Pinacoteca So...Art Gallery, l'artista Gisèle Reisser darà vita all'inaugurazione della sua mostra personale 'Arte e Musica - Onde e Vulcani' domani sabato 24 febbraio alle ore 17. Gisèle festeggia i suoi 50 anni di residenza in Italia e i suoi 30 anni di attività artistica. In occasione di questo evento e per animare culturalmente la manifestazione, proporrà agli spettatori interessati incontri pomeridiani con letture di poesie, storie e aneddoti personali. La Mostra resterà aperta nei giorni feriali dal 24 Febbraio al 24 Marzo 2024 con il seguente orario di apertura: 11:00 - 17:00 del lunedì al sabato escluso i festivi.

Direttore Artistico Gennaro Corduas Co-direttore Artistico Manuel Corduas Relatore Rosario Pinto Curatrici Mostra: Veronica Colucci, Emanuela Ronga, Lorenza Fayad. L'evento presso: Soul Art Hotel Piazza Salvo d'Acquisto (ex Piazza Carità) n. 32 - Napoli



