Voragine a Napoli, ripristinata la fornitura idrica

L'azienda idrica di Napoli, Abc, ha ripristinato nella tarda serata di ieri, come era stato previsto, la fornitura d'acqua nell'area del quartiere Vomero dove si era resa necessaria l'interruzione a causa del cedimento che si è verificato in via Morghen. Le squadre delle reti idriche e fognarie dell'azienda hanno lavorato già dalla mattinata di ieri per realizzare un bypass che consentisse la riapertura dell'acqua alla cittadinanza. La fornitura resta interrotta solo per il civico 63 di via Morghen, dove si è aperta la voragine.

"Complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff di Abc e agli operai - dichiarano il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza - hanno avuto pochissimo tempo a disposizione stante la complessità del precedente lavoro dei vigili del fuoco e con una manovra idraulica complessa e inusuale sono riusciti a ridare l'acqua in tempi record".



