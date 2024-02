Problemi su linea Av Napoli-Roma, ritardi di oltre un'ora

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e sulla linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino permane in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici, rende noto Trenitalia.

I treni Alta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino, che richiedono un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Si registrano variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso o maggiori tempi di percorrenza fino a 10 minuti per i treni regionali a seguito dell'alta intensità di traffico sulle linee Napoli - Roma via Cassino e via Formia.

Sono nove, al momento, i treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33) oggi è cancellato.



