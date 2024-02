"Napoli Campo Centrale", doppio appuntamento nel Napoletano

Doppio appuntamento a Napoli Nord con le presentazioni del libro "Napoli Campo Centrale", incentrato sul terzo scudetto degli azzurri.

L'autore, il 52enne giornalista Luigi Gallucci, direttore del quotidiano online Sportflash24.it, discute sul volume a Marano sabato, a partire dalle ore 10.30, presso la sala refettorio del seicentesco convento Santa Maria degli Angeli (via Casa Schiano 9, traversa di via Casalanno). Previsti interventi di Matteo Morra (sindaco), Luigi Carandente (vicesindaco e assessore allo sport e alla cultura), Raffaele Romano (dirigente scolastico), Gaetano Bonelli (direttore Museo di Napoli Collezione Bonelli) e Mimmo Rosiello (curatore del blog Calvizzanoweb). Conclude i lavori Mimmo Falco, vice presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Modera l'incontro il giornalista Geppino Mariconda..

Domenica, alle ore 10.30, appuntamento nella sala consiliare di Mugnano. L'evento, denominato "Mugnano e la Serie A di calcio nel libro Napoli Campo Centrale", ha la duplice finalità di tratteggiare le linee generali del volume (relatore l'onorevole Antonio Iodice) e di valorizzare il lavoro svolto in ambito sportivo dall'associazione Amici di Mugnano, dalla cui Football Academy sono emersi due dei quattro professionisti mugnanesi del calcio citati nel 3 capitolo del libro: Raffaele Palladino (attuale allenatore del Monza) e Pasquale Schiattarella. Gli altri due sono Biagio Grasso e Giulio Migliaccio.

Nel corso della manifestazione, patrocinata dal Comune di Mugnano, è in programma la consegna del libro ai quattro calciatori. L'evento, aperto dai saluti istituzionali del sindaco Luigi Sarnataro, prevede anche gli interventi di Luigi Migliaccio (attuale presidente del sodalizio Amici di Mugnano) e Giuseppe Cipolletta (presidente della commissione consiliare sport ed ex calciatore del Mugnano). Modera Michele Pisani, direttore della testata giornalistica Footballweb.it.



