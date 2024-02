"Se uno guarda l'utilizzo dei Fondi di coesione in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo.

Mi chiedo se queste siano le priorità, spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta in onda stasera su Rai1.



