De Luca, capacità spesa fondi Ue dei ministeri è penosa

"Sulla capacità di spesa dei fondi europei da parte della Campania abbiamo dovuto assistere a una diffusione di dati falsi, un'ennesima, incredibile mistificazione". Cosi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tar Campania.

De Luca ha affermato che "intanto a spendere, nel 90 per cento dei casi sono i Comuni, la Regione trasferisce risorse.

Poi dovremmo chiarire che il punto più basso di capacità di spesa in Italia sono i ministeri, e questo dato non viene mai pubblicizzato: il livello di spesa dei ministeri è penoso. Poi ci sono enti e aziende pubbliche".

Il governatore campano ha sottolineato che "il ruolo della Regione è di controllo, di sollecitazione, di ripresa dei dati, un ruolo snervante per il quale impieghiamo il 50 per cento delle nostre energie".



