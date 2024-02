Bambino di quattro anni investito nell'Avellinese

Nel tardo pomeriggio un bambino di quattro anni è stato investito da un'auto a Contrada, in provincia di Avellino. È stato trasportato in ospedale ad Avellino dove è ricoverato in codice rosso.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, il bambino, di nazionalità marocchina, era insieme alla madre: erano appena usciti da un negozio quando si è verificato l'investimento. Chi era alla guida dell'auto, si è fermato per prestare soccorso ed ha allertato il 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA