Voragine a Napoli: rimosse le due auto e l'albero sprofondati

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza in via Morghen a Napoli, la strada del quartiere Vomero interessata alle prime ore del giorno da una voragine. I vigili del fuoco hanno provveduto a sezionare e rimuovere un albero pericolante nonché a rimuovere dalla voragine l'albero sprofondato, le due auto coinvolte nonché un palo dell'illuminazione pubblica.

La società Abc - informa una nota della Prefettura - che gestisce il servizio idrico, sta avviando la realizzazione di un by pass della condotta idrica per poter ripristinare nel più breve tempo possibile la fornitura di acqua nell'area interessata. La stessa società provvederà a porre in essere gli interventi di ripristino del manto stradale.

Con apposita ordinanza comunale, inoltre, sono state disposte le verifiche presso gli edifici sgomberati in via Morghen 63 e via Solimena 9 e si è provveduto alla regolamentazione della viabilità alternativa in seguito alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate.



