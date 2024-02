Unifortunato: al via gli Open Days con oltre 6000 maturandi

"L'Open Day 2024 costituisce un momento importante in un percorso che è quello dell'orientamento alle nuove studentesse, ai nuovi studenti e alle loro famiglie; quest'anno il numero dei prenotati alle attività di Open Day è significativamente cresciuto, così come la copertura nazionale dell'evento, anche grazie al coinvolgimento di tutte le compagni universitarie e degli studenti e laureati dell'Unifortunato".

Così il rettore dell'Università 'Giustino Fortunato ', Giuseppe Acocella, in vista delle giornate di Open Days in programma il 28 e 29 febbraio ed il primo marzo. "Con queste giornate - aggiunge il professor Acocella - intendiamo trasmettere agli studenti informazioni ampie sul nostro modello di studio e di apprendimento, sulla vasta offerta formativa, sulle attività ed i servizi costantemente in crescita".

L'evento, evidenzia una nota, è promosso dall'Ateneo, dall'Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento e dalla Unifortunato Job Academy. Il programma si svilupperà in diverse tappe, nel capoluogo sannita, in varie sedi nazionali ed online. Mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio le attività di orientamento alla scelta per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori si svolgeranno nel Palazzetto dello Sport Mario Parente di Benevento dove dalle 9 alle 13 sono attesi oltre 3500 studenti provenienti dalle regioni Campania, Molise e Puglia. Venerdì primo marzo dalle 9 alle 13 le attività di orientamento si svolgeranno nelle sedi dell'Ateneo di Milano, Roma, Casalnuovo di Napoli e Palermo ed in altre città dove è presente un centro di orientamento dell'Ateneo (Padova, Cagliari, Gela, Otranto, Lecce, Verona, Vicenza, Isernia, Ischia). Sempre venerdì 1 marzo, alle 15.30, si terrà un evento di Open day online aperto a tutti gli studenti e le famiglie d'Italia. "L'Università Giustino Fortunato - si afferma ancora - è, in controtendenza nazionale, un Ateneo in continua crescita ed evoluzione con un'offerta formativa sempre più ampia e diversificata che va dai corsi in Giurisprudenza, Economia aziendale, Diritto ed Economia delle Imprese a quelli in Psicologia, Scienze dell'Educazione, Management dello Sport fino alle lauree di area tecnico-scientifica con i corsi in Scienze e tecnologie dei trasporti ed Ingegneria informatica". La SSML Internazionale offre il corso di laurea in Mediazione linguistica con doppio indirizzo, giuridico-economico o turismo. La Uniforjob Academy "con i suoi corsi professionalizzanti prepara giovani diplomati in grado di integrare contestualmente il 'sapere' al 'fare' attraverso un'interazione diretta con il mondo del lavoro e delle professioni". " È una grande soddisfazione - spiega il prof. Paolo Palumbo, delegato alle attività di orientamento, placement e public engagement e direttore f.f. della SSML - constatare un numero così importante di partecipanti all'evento, che quest'anno supera le 6000 persone. Anche Benevento verrà travolta dalla gioia e dall'entusiasmo dei maturandi del territorio (ma anche di altre province e di Puglia e Molise) che il 28 e 29 febbraio vivranno insieme al Palazzetto Mario Parente una grande festa ed un momento importante di informazione e riflessione sul loro futuro. Trasmetteranno soprattutto ai giovani che le nostre istituzioni accademiche sono alleate del loro futuro, del loro successo e della loro realizzazione professionale ed umana. Desidero ringraziare fin da ora per questo sforzo organizzativo complesso anche studenti, laureati, docenti, tutor, dottorandi, referenti territoriali e tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo". La partecipazione alle giornate di Open day è aperta a tutti. Per aderire all'Open Day online del primo marzo è, invece, necessario inviare una mail ad eventi@unifortunato.eu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA