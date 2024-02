Studio Biogem sui tumori renali

Identificati sette diversi sottotipi immunitari, associati a specifiche alterazioni del Dna in grado di poter attivare, in pazienti affetti da tumore, meccanismi immunitari. È lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Cell della ricercatrice di Biogem di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, Francesca Pia Caruso.

La ricerca, condotta insieme ad alcuni altri ricercatori provenienti da atenei statunitensi, consentirebbe un nuovo approccio computazionale, identificando precise condizioni cellulari associabili alla sopravvivenza del carcinoma renale.

"Questi risultati - sottolinea Francesca Pia Caruso - aprono nuove prospettive per il miglioramento dell'efficacia di farmaci immuno-terapici e per contrastare i meccanismi di immuno-resistenza".

Il professor Michele Ceccarelli, co-autore senior dello studio e responsabile del laboratorio di bioinformatica e biologia computazionale di Biogem, specifica che il gruppo di lavoro "ha potuto sfruttare un enorme database di informazioni molecolari con l'intento di studiare le modalità con cui il sistema immunitario riconosce le cellule tumorali".



