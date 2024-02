Sindacati irpini mobilitano enti locali per sicurezza lavoro

Rivedere la liberalizzazione del subappalto, rafforzare le risorse per la vigilanza, predisporre banche dati uniche a livello nazionale e regionale per individuare chi viola le norme su salute e sicurezza. Questi i punti che i sindacati edili e metalmeccanici di Cgil e Uil hanno sottoposto al presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, sollecitando i comuni ad adottare delibere in tal senso da inviare al governo. Sindacati e lavoratori, nella giornata di sciopero di due ore proclamata a livello nazionale contro le morti sul lavoro e per la sicurezza dei luoghi di lavori, hanno promosso un sit-in davanti alla sede dell'amministrazione provinciale di Avellino e presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra. "Anche l'Irpinia -sottolineano i sindacati- ha pagato e paga un prezzo altissimo in termini di infortuni e morti: il lavoro deve essere sicuro, adeguatamente retribuito per consentire alle persone di vivere dignitosamente e di non rischiare la vita".



