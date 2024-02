Morti sul lavoro, manifestazioni in tutta la Campania

Da Napoli a Caserta, da Benevento ad Avellino, il tema delle morti sul lavoro al centro delle manifestazioni promosse dai sindacati. In tutta la regione si sono svolte assemblee nei luoghi di lavoro e volantinaggi.

Centinaia di lavoratori edili e metalmeccanici hanno preso parte al presidio promosso a Napoli da Cgil e Uil davanti alla sede della Prefettura, in piazza Plebiscito, in occasione dello sciopero nazionale delle due categorie proclamato dopo la strage sul lavoro avvenuta a Firenze venerdì. Lo sciopero riguarda le ultime due ore di ciascun turno. Presenti al sit in anche molti giovani e pensionati.

Stessa scena a Caserta dove si è tenuto il presidio di Cgil e Uil al grido di "Basta morti sul lavoro". I due sindacati hanno tenuto un sit-in davanti alla prefettura, con l'obiettivo di chiedere al Governo "un'azione di controllo e prevenzione sul territorio che introduca un sistema di premialità per le aziende virtuose e che dia responsabilità alle aziende committenti di tutto il processo degli appalti, eliminando il ricatto dei salari bassi e della perdita del lavoro". I sindacati hanno presentato al prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo un documento in cui ricordano come la provincia di Caserta "ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo in termini di infortuni e di morti".

Anche a Benevento sindacati in piazza con un presidio nei pressi della Prefettura per protestare e richiamare l'attenzione pubblica sulle vittime del lavoro nei cantieri edili, nelle fabbriche e nei campi. I sindacati hanno auspicato una svolta e hanno richiesto interventi celeri del Governo e del Parlamento per frenare le vittime sul lavoro.

Rivedere la liberalizzazione del subappalto, rafforzare le risorse per la vigilanza, predisporre banche dati uniche a livello nazionale e regionale per individuare chi viola le norme su salute e sicurezza: questi i punti che i sindacati edili e metalmeccanici di Cgil e Uil hanno sottoposto al presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, nel corso di un sit-in davanti alla sede dell'amministrazione provinciale di Avellino e nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra.





