Minaccia di lanciarsi nel vuoto per sfuggire ad arresto

Per sfuggire all'arresto è salito sul davanzale della finestra minacciando di gettarsi nel vuoto dal terzo piano. Mattinata movimentata a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, conclusasi per fortuna senza conseguenze. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino e quelli del locale Commissariato sono riusciti a distrarlo e a bloccarlo dopo aver fatto irruzione all'interno dell'abitazione. L'uomo, un 63enne residente a Sant'Angelo dei Lombardi, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Napoli dopo la condanna a cinque anni e tre mesi di reclusione per estorsione.

Nell'arco di otto anni si era fatto consegnare da una persona del posto novanta mila euro.



