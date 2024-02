"La sim non funziona", detenuto aggredisce tre agenti

Ancora violenze in carcere: un detenuto ha aggredito nella casa circondariale di Carinola, nel Casertano, un ispettore e due assistenti della polizia penitenziaria che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Tutto è accaduto perché l'aggressore riteneva i poliziotti responsabili del malfunzionamento della scheda telefonica. "Che fine ha fatto la circolare per i trasferimenti urgente dei detenuti che aggrediscono il personale?'" chiedono il presidente e il segretario regionale dell'Uspp, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio.

"Siamo allo sbando, - sottolineano - in un carcere che era il fiore all occhiello dell' amministrazione penitenziaria e che è stato distrutto tagliando il personale di 100 unità rispetto alla pianta organica del 2017".

Per i due sindacalisti "bisogna intervenire subito, come proposto dal nostro sindacato al sottosegretario alla giustizia Del Mastro delle Vedove, eliminando i benefici di legge ai detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni al personale di polizia penitenziaria. Giunga la solidarietà del sindacato ai colleghi aggrediti".



