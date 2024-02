Dall'India e da Invitalia investimenti per 37 milioni in Firema

Il gruppo indiano Amber investe in Italia insieme a Titagarh Rail Systems Limited acquisendo partecipazioni in Firema, storica azienda di Caserta specializzata nella progettazione, costruzione e riparazione di materiale ferroviario.

In base all'accordo, si legge in una nota di Firema, entrambi i gruppi investiranno congiuntamente oltre 20 milioni di euro nella società italiana, ai quali si aggiunge un investimento di minoranza da parte dell'attuale presidente di Firema, Luigi Traettino, che ha sottoscritto circa il 2% del capitale di Firema.

Inoltre, grazie al Fondo Salvaguardia Imprese, promosso dal Mimit e gestito da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (già entrata nel capitale sociale di Firema a settembre 2022) integra il suo investimento con ulteriori 17 milioni di euro.

Firema ha un portafoglio ordini di quasi 1 miliardo di euro per la produzione di nuove carrozze e ha una capacità di produrre fino a 240 carrozze all'anno. Recentemente ha firmato un contratto quadro per la progettazione e la fornitura di 370 carrozze letto a Trenitalia per 732 milioni di euro, in consorzio con Skoda, oltre ai treni per la regione Lazio. Con questo accordo intende "rafforzare la propria presenza nel mercato del materiale rotabile ferroviario in Italia e in Europa". "L'impegno di Amber e del gruppo Titagarh ci riempie di orgoglio e ci rafforza ulteriormente nell'adempimento degli impegni che abbiamo davanti", ha commentato il presidente di Firema Traettino. "Sono molto contento che il governo italiano, attraverso Invitalia, abbia riconosciuto l'importanza di questa impresa e il valore che essa apporta al territorio e al Sud Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA