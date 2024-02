Buonajuto (Anci), 'sull'autonomia si applichi burocrazia zero'

"Sull'autonomia si applichi il progetto di burocrazia zero della Regione Campania". Lo afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

"La battaglia sull'autonomia differenziata non è uno scontro personale tra Meloni e De Luca. Cavalcare la polemica di questi giorni, significa solo voler spostare l'attenzione dal vero problema.

L'autonomia differenziata non ci spaventa ma metteteci nelle condizioni di partire dalla stessa linea di partenza delle regioni del Nord", afferma Buonajuto in una nota.

"In conferenza delle Regioni è stato approvato all'unanimità un documento proposto dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, una proposta di semplificazione e decentramento delle competenze, senza intervenire sulla Costituzione e che trasferisce la competenza in capo alla Regione di sette materie come i pareri ambientali, gli impianti energetici, la trasformazione urbanistica, l portualità, i piani paesaggistici, gli insediamenti produttivi e le Zes. E' cruciale la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi burocratici per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione. Il progetto 'burocrazia zero' - conclude Buonajuto - si pone come un'opportunità concreta per ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e favorire la crescita delle imprese, promuovendo al contempo la trasparenza e l'accessibilità dei servizi pubblici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA