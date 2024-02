Vasca da bagno sui binari, il macchinista evita una tragedia

Una vasca da bagno abbandonata sui binari della Circumvesuviana. È quanto si è trovato di fronte ieri sera il macchinista di un treno Eav (Ente autonomo Volturno) a ridosso del passaggio a livello di via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati.

A denunciare l'accaduto è stato, sulla sua pagina Facebook, lo stesso presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, che postando anche una foto scrive come "per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro".

De Gregorio ricorda anche come, sempre ieri sera, ma sulla linea Napoli-Piedimonte Matese, un'auto "è rimasta imprigionata nel passaggio a livello al km 220+821 (gestore Infrastruttura Rfi)".

"La ferrovia deve essere protetta - la conclusione del presidente di Eav - e vanno eliminati tutti i passaggi a livello non appena possibile. Eppure troviamo resistenza ogni volta che tentiamo la soppressione"





