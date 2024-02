"Pretendiamo Legalità", Polizia di Stato incontra studenti

Ha fatto tappa al Liceo linguistico del Convitto nazionale "Pietro Colletta" di Avellino il progetto-concorso "Pretendiamo Legalità" promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. Cittadinanza digitale e sicurezza e rischi della "rete" sono stati i temi del confronto tra il vice questore, Francesco Cutolo, il dirigente scolastico, Attilio Lieto, e gli studenti. La riflessione comune ha riguardato anche l'educazione all'affettività e il ruolo delle giovani generazioni per la costruzione di società più inclusive e attive. Analoghi incontri si sono svolti nelle scuole medie di Avella e Avellino. Al termine della settima edizione del progetto-concorso, gli studenti che hanno aderito produrranno elaborati che concorreranno alla selezione dei vincitori nelle diverse categorie che saranno premiati in occasione del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA