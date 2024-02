Champions: Xavi "Napoli-Barcellona è senza favoriti, da 50 e 50"

"Il Napoli sta vivendo una stagione altalenante come noi del Barcellona. Penso che da domani abbiamo il 50 per cento di possibilità noi e il 50 gli azzurri di passare ai quarti di finale". Il tecnico blaugrana Xavi Hernandez arriva a Napoli determinato in vista della sfida di domani, spiegando però che non c'è un favorito e che è difficile preparare il match contro una squadra che ha cambiato allenatore solo 24 ore fa. "Abbiamo preparato il match - ha detto Xavi - e dovremo far vedere quello su cui abbamo lavorato, possiamo fare una grande partita contro il Napoli, che però sappiamo che ha cambiato l'allenatore in modo sorpendente, avranno avuto i loro motivi. Tuttavia, Calzona conosce Napoli, ha lavorato qui: e per noi non è facile preparare la sfida, col nuovo allenatore non sai che squadra affronti. Non so come cambierà il Napoli, domani vedremo che sistema tattico verrà messo in campo. Per me la cosa che conta molto è che i miei giocatori si sentano bene, consapevoli che giochiamo per i tifosi. Per me la parola d'ordine è competere". Xavi, che nei giorni scorsi ha detto che lascerà la panchina del Barca a fine stagione, vede che la squadra resta concentratissima, a cominciare dalla difesa, che finora ha preso 34 gol in Liga in 25 partite e domani ha come obiettivo quello di arginare la voglia del Napoli di tornare a segnare. "Il Napoli - spiega Xavi - ha un tridente di grande valore. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia sono fuoriclasse difficili da controllare, lavoreremo con grande attenzione in difesa, sapendo che conta molto in Champions non subire contropiedi e transizioni. Ci abbiamo lavorato, vediamo se domani saremo in grado di farlo, sapendo che le squadre sono equilibrate ma che i tre azzurri davanti fanno la differenza a livello individuale". "Dobbiamo essere cauti - ha aggiunto il tecnico blaugrana - preparare la partita sapendo anche che c'è sempre il match di ritorno. Ma in generale la nostra filosofia non cambia: giocheremo difendendo al meglio il nostro possesso di palla, contro un Napoli che fa anche lui tanto possesso. Sarà una partita complicata per entrambi". Xavi parla anche dell'attacco blaugrana partendo da Lewandoski, tornato a segnare nelle ultime tre partite di fila: "Lewandoski, De Jong, Pedri: anche noi abbamo tanti giocatori che hanno un valore importante. Gli ottavi di finale sono lo scenario perfetto per mostrare talento e personalità, e anche io da allenatore spero di preparare una grande partita. Lewandoski è in uno dei suoi migliori momenti della stagione, dopo un periodo difficile, ha mostrato di essere un leader naturale".



