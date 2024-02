Champions: tedesco Zwayer arbitra Napoli-Barcellona

E' il tedesco Felix Zwayer l'arbitro designato a dirigere la partita Napoli-Barcellona di mercoledì sera, valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Lo ha reso noto l'Uefa.

Zwayer sarà coadiuvato dai connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter come assistenti di linea. Tedeschi anche il quarto uomo Sven Jablonski e il Var e l'Avar Bastian Dankert e Soren Storks.

Per l'altra partita degli ottavi di Champions che si giocherà mercoledì, Porto-Arsenal, è stato scelto come arbitro l'olandese Serdar Gozubuyuk.



