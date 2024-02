Cade da impalcatura, operaio ferito a Napoli

I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Emanuele De Deo 55, nella zona di Montecalvario, per la segnalazione di un infortunio sul lavoro.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che un operaio 52enne (nel giorno del proprio compleanno), mentre era impegnato per la ditta - della quale è dipendente - nel rifacimento della facciata dell'immobile, sia caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 3 metri.

L'uomo è stato trasferito nell'ospedale Cardarelli dove è tuttora in osservazione ma non in pericolo di vita.

Per l'operaio una frattura scomposta alla tibia sinistra. Sul posto anche personale dell'Asl Napoli 1 per gli accertamenti.





