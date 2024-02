Stellantis: consiglio monotematico a Pomigliano il 23 febbraio

Si svolgerà il prossimo 23 febbraio a Pomigliano d'Arco (Napoli), il Consiglio comunale monotematico sul "caso Stellantis" e le problematiche sollevate dopo le dichiarazioni del Ceo Carlos Tavares che aveva indicato la locale fabbrica del gruppo a rischio di tagli occupazionali.

Alla seduta sarà invitato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È quanto è stato deciso oggi nel corso dell'incontro convocato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello Russo, al quale hanno preso parte i segretari di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, gli assessori della Giunta comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Caiazzo e diversi consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione. "Siamo qui - ha spiegato Caiazzo - anche per gettare le basi per un proficuo rapporto di collaborazione con i sindacati a difesa dei lavoratori dello stabilimento di Stellantis e del suo indotto". L'assessore al Lavoro del Comune, Marianna Manna, ha invece sottolineato l'impegno dell'amministrazione comunale a stare al fianco e tutelare fino in fondo i diritti dei lavoratori del territorio ed in particolare di Stellantis.

"Siamo fortemente preoccupati per l'impatto che le minacce di Tavares potrebbero avere sul territorio - ha affermato - e per questo come amministrazione comunale faremo tutte le iniziative ed azioni possibili a supporto dello sviluppo industriale della fabbrica automobilistica, ma anche del suo indotto". Dai sindacati è arrivato l'apprezzamento per l'impegno dell'Ente comunale sulla questione.



