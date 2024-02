Intervento record nel Salernitano, rimosso tumore di quasi 5kg

Una massa tumorale di quasi cinque chilogrammi è stata asportata all'ospedale Umberto I di Nocera inferiore, in provincia di Salerno.

L'intervento, la scorsa settimana, è stato effettuato dall'équipe operatoria del dottor Roberto Sanseverino - direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale della ASL Salerno - su un paziente di 63 anni. La diagnosi tempestiva, dopo il riscontro incidentale di una massa voluminosa sul rene destro del paziente, estesa fino ad interessare i grossi vasi del corpo (nella fattispecie, la vena cava) ha comportato l'esecuzione dell'intervento chirurgico durato circa due ore.

"Gli investimenti in competenze e in tecnologie che stiamo mettendo in campo rafforzano le potenzialità dei professionisti dell'Asl Salerno. Questa operazione ne è la conferma - sottolinea il direttore generale, Gennaro Sosto - L'Umberto I di Nocera lavora in stretta correlazione con gli altri presidi della Asl nella rete ospedaliera aziendale, e si pone quale fulcro di riferimento di tutta la provincia di Salerno e della Campania anche per l'alta complessità ospedaliera e per il recupero della mobilità passiva della provincia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA