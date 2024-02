Al Teatro Augusteo Paolo Caiazzo con "Quella visita inaspettata"

E' in programma venerdì 16 febbraio, nel Teatro Augusteo di Napoli, il debutto nazionale di "Quella visita inaspettata", commedia in due atti scritta e diretta da Paolo Caiazzo, protagonista in scena fino a domenica 25 febbraio. Con lui, in ordine di apparizione, Carlo Caracciolo, Daniele Ciniglio, Cinzia Cordella, Francesca Morgante e la partecipazione di Maria Bolignano (scenografia di Francesco Felaco, costumi di Federica Calabrese, disegno luci di Luigi Della Monaca, aiuto regia Sofia Ardito, foto e grafica Francesco Fiengo Studios).

"La linea di confine fra un comportamento etico da uno immorale non ha sempre un andamento lineare ed è in funzione di opportunità e situazioni" si sottolinea. Il protagonista Ferruccio, imprenditore del Sud, è orgoglioso della sua moralità. Una sola pecca si riconosce: la passione per Diabolik, che era un ladro. Una moglie arrivista, una sorella vittima di un shock post traumatico infantile, un figlio bamboccione e un commercialista fin troppo amico completano il quadro. Gli equilibri familiari, anche se precari, sembrano reggere, ma una visita inaspettata mette in discussione tutto facendo affiorare vecchi scheletri nell'armadio: l'imprenditore deve rispondere di alcuni fondi sospetti transitati, a sua insaputa, su un conto corrente bancario. Incapace di reggere il peso delle accuse e spinto dalla disperazione, Ferruccio andrà oltre le aspettative decidendo di fare una follia e liberare il suo lato oscuro.

Questo nuovo aspetto spregiudicato, ispirato comicamente a film e serie 'crime' che invadono tv e streaming, conquista gli abitanti della casa, inconsapevoli vittime del 'fascino del male'. Un fascino che molte sceneggiature sfruttano, si evidenzia ancora, "frutto di un difetto di fabbrica del genere umano, spesso attratto dai cattivi. Così come la generazione di Ferruccio aveva tifato per Diabolik, Lupin, Sandokan, corsari, ora i figli seguono nuovi protagonisti usciti da Scarface, Gomorra, Romanzo criminale, Mare fuori… più crudi e violenti, ma conseguenza dello stesso aspetto affascinante nei confronti di uno spettatore. Un argomento insolito per una commedia che genera un maldestro thriller, tutto da ridere" si sottolinea.





