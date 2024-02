Fuga di gas e crollo, due morti nel Napoletano

Due anziani morti, un'altra donna ferita gravemente per un' esplosione a causa di una fuga di gas. È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, questa notte attorno alle 2 in una palazzina in via Volpicelli, arteria periferica della città posta a ridosso dell'area delle cosiddette 'pinetine' del Parco nazionale del Vesuvio. La fuga di gas - dai primi accertamenti fatti da vigili del fuoco e tecnici del Comune giunti sul posto insieme al sindaco Luigi Mennella - sarebbe partita da un appartamento posto al primo piano della palazzina e avrebbe causato l'esplosione che ha fatto cadere una parete dell'appartamento posto a fianco. La fuga di gpl nella cucina dell'appartamento accanto ha provocato una forte esplosione ed il crollo della parete della camera da letto. Rodolfo Iovine ed Anna Pagano, questi i nomi delle vittime, sono stati travolti dalle macerie nel letto dove dormivano nella loro casa sulle pendici del Vesuvio, a Torre del Greco. Gravemente ferita la sorella di Anna Pagano, trasferita al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo le verifiche dei tecnici, la palazzina è stata dichiarata inagibile e anche le due famiglie che risiedono nelle abitazioni poste al piano terra sono state evacuate.



