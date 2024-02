Stellantis: sabato iniziativa del Pd a Pomigliano d'Arco

"Il Partito Democratico scende in campo al fianco dei lavoratori, stanchi di essere messi sotto ricatto dalle strategie e dal braccio di ferro tra azienda e governo". Così il segretario provinciale dei dem, Giuseppe Annunziata, interviene sui timori per l'occupazione nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, dopo le dichiarazioni del ceo Tavares, annunciando per sabato 10 febbraio, alle ore 10.30, una manifestazione pubblica.

A Pomigliano saranno presenti Antonio Misiani, commissario regionale e responsabile imprese del Pd nazionale, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale, i deputati Piero De Luca e Marco Sarracino, i consiglieri regionali del Pd.

"Un primo grande confronto pubblico - conclude la nota - con il quale il Partito Democratico rivendica con fermezza l'assunzione, da parte dell'azienda e del governo, di scelte ed azioni a sostegno dei lavoratori, del lavoro innovativo, affinché gli incentivi alla produzione si traducano davvero in incentivi al lavoro, alla famiglia, all'economia, alla crescita del Paese".



