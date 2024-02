Atletica: motivi tecnici, rinviata la 21 km dei Campi Flegrei

Motivi tecnici: gli organizzatori della seconda edizione della 21 km dei Campi Flegrei si vedono costretti a rimandare la gara. Inizialmente prevista per domenica 24 marzo, la prova - che ha già riscosso tanto interesse tra gli appassionati e gli sportivi non solo campani dopo il positivo riscontro del 2023 - è stata ricollocata nella prima data utile, quella di domenica 3 novembre. "Sopravvenuti e inaspettati motivi tecnico-organizzativi - afferma Emilio Gramanzini, presidente della Napoli Road Runners, associazione che organizza la gara - ci costringono a riprogrammare la data di svolgimento della competizione. Per cui siamo obbligati a rinviare alla prima data utile la competizione, data che risulta essere quella di domenica 3 novembre".

Infatti, come sottolineano sempre dal comitato organizzatore, non è possibile provare a collocare la 21 km dei Campi Flegrei in una domenica più prossima, in quanto alcune delle arterie destinate ad ospitare il passaggio dei podisti, durante il periodo che va da aprile ad ottobre, sono le uniche che portano ai lidi balneari, per cui risulterebbe praticamente impossibile ottenere le necessarie autorizzazioni.

"Allo stesso tempo - aggiunge Gramanzini - viene rimandato sempre nello stesso periodo di inizio novembre il convegno scientifico-divulgativo che si terrà nella sala dei Baroni".

Confermata invece la camminata sportiva nell'area naturalistica compresa tra i laghi d'Averno e Lucrino e Monte Nuovo, che resta fissata per le ore 15.30 di sabato 23 marzo, passeggiata che si terrà sotto l'egida della Lilt, la Lega italiana lotta ai tumori alla quale verranno devolute parte delle quote di partecipazione degli iscritti.





