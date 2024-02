Sangiuliano, con Meloni recupero prestigio nazione nel mondo

"Ricostruire nel mondo un nuovo immaginario positivo italiano: lo sta facendo in maniera splendida ed esemplare Giorgia Meloni, che ha ottenuto un grande recupero di prestigio della nostra nazione sullo scenario internazionale testimoniata anche dalla importante mediazione condotta a Bruxelles nei giorni scorsi". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al congresso provinciale di FdI in corso a Melito (Napoli).

"Noi stiamo provando a fare un concorso, un sostegno a questa azione promuovendo la bellezza dell'Italia e i suoi valori culturali", ha aggiunto. "Con il nostro lavoro stiamo mettendo insieme tanti tasselli, che sono parte del disegno dell'identita' e della consapevolezza. Noi amiamo il nostro patrimonio culturale perche' siamo di destra. Nella quintessenza di appartenenza culturale al conservatorismo c'e' il Dna dell'amore per il patrimonio e per la nostra storia, alla quale siamo intimamente legati".



