Autonomia: Sgambati (Uil), disegno di legge da contrastare

"Il disegno di legge sull'autonomia differenziata approvato al Senato va contrastato fortemente perché l'Italia è già spaccata e se l'autonomia differenziata dovesse divenire legge sarebbe un vero dramma per i cittadini e per il Paese". Cosi Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, commentando le ultime notizie sull'iter parlamentare del decreto Calderoli.

"Per la Uil - afferma il sindacalista - i settori che si vogliono stravolgere con la legge sono settori primari per la crescita e l'uguaglianza dei cittadini del nostro Paese, a partire dalla scuola. Si creerebbero scuole diverse regioni per regioni, con forti conseguenze sul diritto all'istruzione; la sanità, già in ginocchio in molte realtà del Mezzogiorno, riceverebbe il colpo di grazia a partire proprio dai Lep (Livelli essenziali di assistenza) per i quali non vi sono risorse adeguate e ben distribuite su tutto il territorio nazionale. Così come una differenza di azioni su infrastrutture e politiche energetiche non gioverebbero allo sviluppo e alla crescita dell'Italia".

"L'Italia è già un Paese diviso - conclude - rischiamo così di indebolirlo definitivamente e di renderlo completamente irrilevante nel contesto europeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA