Allarme bomba su traghetto da Napoli, rientrato

Allarme bomba su un traghetto della Grimaldi diretto da Napoli a Cagliari e, poi, a Palermo: i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati fatti scendere per consentire i controlli da parte delle forze di polizia, con le unità cinofile, che hanno dato esito negativo. La nave, secondo quanto si apprende da fonti della compagnia di navigazione, dovrebbe salpare tra non molto.

L'allarme è scattato nel pomeriggio e la partenza del traghetto, prevista per le 19.00, è stata bloccata. I 162 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e, successivamente, anche i 67 membri dell'equipaggio, per consentire l'ispezione della nave. Terminati i controlli, sono state avviate le operazioni per la ripartenza del traghetto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA