Rubino (Kimbo), progetto per unire cultura e ricerca del caffè

"Il Training Center è sempre stata una mia passione. Ho sempre immaginato di inaugurare un luogo di cultura in cui poter parlare di caffè, in cui unire cultura e ricerca di nuovi caffè, di nuove miscele, di nuove tostature".

Lo ha detto Mario Rubino, presidente Kimbo, in occasione dell'apertura del Training Center nello storico stabilimento industriale dell'azienda a Scampia e della presentazione del corso per Coffee Master. Un progetto che, ha spiegato Rubino, "nasce nel 2016 creato per formare i nostri baristi così che 'l'ultimo miglio', e dunque quello della preparazione del caffè al pubblico, non venisse inficiato da personale non adatto. Ma oggi abbiamo fatto qualcosa in più: abbiamo fatto sì che la gente possa venire qui e capire realmente quale sia la filiera del caffè per dare un contributo sensoriale al caffè che beve in tazza così da poter dire non solo se il caffè è buono o brutto, se piace o no, ma soprattutto per cercare di dare delle motivazioni alla ragione per cui il caffè piace o non piace".

Uno spazio che non poteva trovare altra casa se non a Napoli perchè, ha aggiunto Rubino, "i napoletani hanno una papilla gustativa in più: quella dell' 'arruscato' che non è la sensazione di bruciato. Noi napoletani siamo riusciti a creare quella condizione ottimale per cui il caffè viene cotto al massimo e ha le migliori caratteristiche sensoriali senza però prendere la tipicità negativa del bruciato, questa è appunto la sensazione dell''arruscato' che è diventato ormai, grazie ai napoletani in giro per il mondo e al contributo della legge di Mendel, un gusto internazionale".



