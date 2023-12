Illiano, la figura del 'coffee master' colma una lacuna

"La figura del Coffee Master colma una lacuna perché oggi all'interno del food sicuramente il caffè rappresenta qualcosa ancora di inesplorato, di poco conosciuto fatta eccezione per i sommelier e gli addetti del settore". A dirlo è Mauro Illiano, coffee expert, tra i componenti del comitato scientifico del Kimbo Training Center, presentato oggi presso lo stabilimento dell'azienda a Napoli, dove si svolgeranno le lezioni del corso per Coffee Master di I Livello.

L'idea di formare figure professionali specializzate 'nel racconto del caffè' nasce - ha sottolineato Illiano - "dalla necessità di impartire nozioni, anche basilari fino ad arrivare a livelli più alti, per poter completare l'esperienza di degustazione al ristorante piuttosto che all'interno di una caffetteria con informazioni dettagliate e un po' più specifiche su ciò che significa bere una tazzina di caffè, spiegare che cosa contiene una tazzina sia dal punto di vista chimico e fisico che dal punto di vista meramente sensoriale. E dunque - ha proseguito - il corso ci darà l'opportunità di parlare a quelli che saranno poi i narratori del gusto, a coloro che spiegheranno ai consumatori finali quanto complesso è il mondo che si nasconde all'interno di una tazzina di caffè".



