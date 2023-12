Campi Flegrei,pubblicato Piano di comunicazione alla popolazione

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il Piano di Comunicazione alla popolazione previsto dal decreto legge 140 del 12 ottobre contenente "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", convertito oggi in legge. La Regione Campania, si legge in una nota, "ha coordinato le attività, in stretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile".

Come previsto dal decreto, il Piano, approvato il 23 novembre e cioè nei 45 giorni previsti dal provvedimento, prevede la realizzazione di iniziative per la diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate alle scuole, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione dei giornalisti, con la finalità di promuovere "una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità".

Tra le misure previste dal Piano, oltre agli incontri periodici con la popolazione e ad iniziative specifiche per le scuole, una App di servizio per il cittadino; attività di formazione per il volontariato, per i dipendenti pubblici coinvolti nelle attività, per i giornalisti e gli ordini professionali; la campagna "Io Non Rischio" del Servizio nazionale della Protezione Civile declinata sul fenomeno bradisismico e una campagna di comunicazione regionale. Il Piano punta a favorire "una comunicazione istituzionale scientifica e competente": per questo ci si avvarrà anche dei centri di competenza Ingv-Ov, Cnr-Igag, Cnr-Irea, Eucentre, Reluis, Plinivs-Lupt.

Il Piano di comunicazione che partirà dalla distinzione tra rischio bradisismico e rischio eruttivo è stato preventivamente condiviso, per assicurare la più larga partecipazione possibile, con i tutti i Comuni della zona rossa Campi Flegrei e non solo con quelli interessati dal fenomeno del lento sollevamento del suolo.



