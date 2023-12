Ais Campania, grazie al Kimbo Center vino e caffè dialogano

"Grazie a questa iniziativa il mondo del vino e il mondo del caffè hanno la possibilità di dialogare e dunque la nostra presenza, la presenza dei sommelier, è legata alla possibilità di coinvolgere i nostri docenti nel percorso formativo del Kimbo Training Center". Così Tommaso Luongo, presidente Ais Campania, in occasione della presentazione del corso per Coffee Master di I livello le cui lezioni si svolgeranno nel nuovo Kimbo Training Center a Napoli.

Un'iniziativa che punta ad 'avvicinare' il vino e il caffè che - ha sottolineato Luongo - "sembrerebbero mondi molto distanti tra di loro. A me invece piace raccontare questi due mondi prendendo a prestito la nota espressione delle 'convergenze parallele': vino e caffè sono due mondi che viaggiano su due direttrici apparentemente lontane ma in realtà poi iniziano a sfiorarsi e a sovrapporsi, e - ha aggiunto - dall'interazione tra il mondo del vino e del caffè si può trarre beneficio anche per l'esperienza didattica di questi mondi per andare poi verso un discorso di maggiore coinvolgimento e maggiore consapevolezza dell'utente finale, quale è il consumatore di caffè".



