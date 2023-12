Tenta di accoltellare il fratello e ferisce due carabinieri

Un uomo ha tentato di accoltellare il fratello e ferito al volto due carabinieri che erano intervenuti per sedare la lite in famiglia: è successo a Frigento, in provincia di Avellino.

I militari sono stati allertati da una chiamata al 112.

L'uomo, un 54enne del posto, ha aggredito con un grosso coltello da cucina il fratello che è riuscito a mettersi in salvo e poi si è barricato all'interno di una stanza insieme all'anziana madre. Ha tentato la fuga attraverso un cortile interno dell'abitazione, ma è stato bloccato dai militari che sono stati lievemente feriti dai colpi di coltello con cui l'uomo ha tentato di farsi largo. È stato immobilizzato e condotto nella Stazione dell'Arma. Su disposizione della Procura di Avellino è stato arrestato per minacce, lesioni e violenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere del capoluogo irpino.



