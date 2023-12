Eav, sciopero di 4 ore, servizio a rischio il 7 dicembre

Quattro ore di sciopero, annunciati disagi per gli utenti della Circumvesuviana per il prossimo 7 dicembre. È quanto fa sapere l'Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, comunica che per giovedì prossimo "sono state proclamate azioni di sciopero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, dalle organizzazioni sindacali Confail-Faisa ed Orsa.

Queste le motivazioni alla base dell'agitazione: "Controversia turni manovre (Confail); utilizzo del badge per la rilevazione della presenza su turni del personale viaggiante Eav". "Durante l'orario di sciopero - fanno presente dall'azienda - l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero". Tutte le informazioni relative alle ultime partenze garantite prima dello sciopero e alle prime dopo l'astensione per ogni linea sono presenti nell'apposita sezione del sito www.eavsrl.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA